C' è Flavio Briatore in studio? Roba mai vista | gode Bianca Berlinguer | e se al posto di Mauro Corona

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Già, avereinpaga. Picchia durissimo, mister Billionaire, non fa sconti a nessuno: ritardi sul vaccino, Mario Draghi, ristori, imprenditori che fanno la fame, Unione Europea. Uno show, quello di martedì 6 aprile nella puntata di Carta, il programma diin onda su Rai 3. Ne aveva per tutti. E i risultati, si vedono. Per la, un trionfo in termini di share: i dati recitano 5,3% in termini di ascolti per 1.175.000 di telespettatori assoluti. Un dato in enorme crescita rispetto alla settimana precedente, quando Cartaaveva fatto il 4,2% per 945mila telespettatori. Un risultato importantissimo, per la trasmissione, che riesce a pareggiare Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4. Anche ...