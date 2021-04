Alitalia, arrivano i ristori Covid ma la tensione resta ancora molto alta (Di mercoledì 7 aprile 2021) resta ancora alta la tensione tra i dipendenti di Alitalia. Arrivati i ristori Covid ma hostess, impiegati e operai si appellano a Draghi Sono finalmente stati accreditati i ristori Covid alla compagnia Alitalia. Leogrande, Santosuosso e Fava comunicano ai dipendenti che grazie all’accredito è ora possibile pagare il 50% degli stipendi di marzo che erano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)latra i dipendenti di. Arrivati ima hostess, impiegati e operai si appellano a Draghi Sono finalmente stati accreditati ialla compagnia. Leogrande, Santosuosso e Fava comunicano ai dipendenti che grazie all’accredito è ora possibile pagare il 50% degli stipendi di marzo che erano L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia arrivano SCONTRI RISTORATORI/ 'Stiamo morendo di fame, unico vaccino per noi è la riapertura' ALITALIA/ Le trappole europee da evitare per un vero salvataggio Che cosa si può fare per tradurre ... poi c'è la Tari " e nessuno fa lo sconto perché l'attività è chiusa " e le bollette, che arrivano ...

Genova, Ryan Air conferma 13 voli a settimana, nuova linea per Malta Segnali che arrivano anche da Alitalia che, da inizio aprile, ha due voli al giorno su Roma che permettono di raggiungere in giornata la capitale. Una risposta a una richiesta forte dell'utenza ...

Alitalia, arrivano i ristori Covid ma la tensione resta ancora molto alta Inews24 Alitalia incassa l'ultima tranche di ristori e sblocca gli stipendi in sospeso Nelle casse di Alitalia sono arrivati gli attesi ristori Covid avallati la scorsa settimana dalla Commissione europea: di conseguenza la società è ora in grado di procedere al pagamento del restante 5 ...

Alitalia, arrivati i ristori Covid: sbloccato l'ultimo 50% degli stipendi Alitalia ha ricevuto gli attesi ristori Covid e può ora procedere al pagamento del restante 50% degli stipendi di marzo. Lo fanno sapere i commissari in una comunicazione interna ai dipendenti. "Vi ...

