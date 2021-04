10 siti visivamente straordinari con storie interattive (Di mercoledì 7 aprile 2021) I siti web non sono solo social network e blog, ci sono anche capolavori veri, opere d'arte impressionanti e straordinarie frutto del lavoro di sviluppatori molto bravi e fantasiosi. Creare siti web con una narrazione visiva o interattiva è una grande sfida per gli sviluppatori, perché è necessario eccellere nel design senza penalizzare l'usabilità del sito.In generale si tratta di siti web che promuovono un prodotto o atti a dimostrare le potenzialità di certe tecnologie web. Per la maggior parte, la storia, fatta di immagini e grafica di altissima qualità, si può scorrere usando il mouse o la tastiera.In questo articolo provo ad elencare 10 tra i più straordinari siti web visivamente bellissimi da vedere e da navigare, su PC, smartphone e tablet.LEGGI ANCHE: ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 7 aprile 2021) Iweb non sono solo social network e blog, ci sono anche capolavori veri, opere d'arte impressionanti ee frutto del lavoro di sviluppatori molto bravi e fantasiosi. Creareweb con una narrazione visiva o interattiva è una grande sfida per gli sviluppatori, perché è necessario eccellere nel design senza penalizzare l'usabilità del sito.In generale si tratta diweb che promuovono un prodotto o atti a dimostrare le potenzialità di certe tecnologie web. Per la maggior parte, la storia, fatta di immagini e grafica di altissima qualità, si può scorrere usando il mouse o la tastiera.In questo articolo provo ad elencare 10 tra i piùwebbellissimi da vedere e da navigare, su PC, smartphone e tablet.LEGGI ANCHE: ...

Advertising

GynkhoByloba : @SlKim c'è quella di Newsguard che segnala visivamente in rosso i siti che tendono a fare fake news, però 1- mi sem… - Nicolarn21 : @abatometro Non ha senso spendere 100 euro per una maglia quando la trovi su altri siti a 25 euro che è molto simile almeno visivamente -