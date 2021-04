Wta Charleston 2021 | Jabeur domina Trevisan | azzurra eliminata all’esordio

Advertising

sportface2016 : #WtaCharleston 2021: esordio da dimenticare per #Trevisan, vittoria convincente di #Jabeur - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Camila Giorgi positiva al coronavirus, salta la sua partecipazione al torneo WTA di Charleston e nella #BillieJeanKingC… - WeAreTennisITA : Camila Giorgi positiva al coronavirus, salta la sua partecipazione al torneo WTA di Charleston e nella… - livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre - pietroscogna : RT @Ubitennis: WTA Charleston, la prima terra del 2021: Muguruza guarda all'Europa, Stephens cerca una luce -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Charleston

Camila Giorgi ha dato forfait nel "Volvo Car Open", torneo500 con un montepremi di 565.530 dollari che si disputa sui campi in terra verde di, in South Carolina. La 29enne tennista di Macerata, n.80 del ranking, era stata sorteggiata al primo ...Tennis Del Potro: 'Olimpiadi forte motivazione, non sono pronto al ritiro' 12/03/2021 A 17:12, SC Forfait di Camila Giorgi: niente Volvo Car Open per lei 9 ORE FA ATP, Cagliari ...Sono state diramate in maniera pressoché contemporanea le convocazioni di Romania e Italia per il playoff di Billie Jean King Cup, il nuovo nome della Fed Cup, che si svolgerà a Cluj-Napoca il 16 e 17 ...Poi lei stessa ha spiegato di essere risultata positiva al Covid – 19: l’annuncio dopo le convocazioni della Billie Jean King Cup in programma il 16 e 17 aprile. L’azzurra si trova in isolamento a Cha ...