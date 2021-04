Una Carbon Tax serve, ma non è abbastanza (Di martedì 6 aprile 2021) Nel mezzo delle tenebre, mentre la terza ondata del virus si infrange contro le nostre imbarcazioni già precarie, intravediamo una luce. La campagna vaccinale, su cui il governo punta, ci porterà fuori da questo incubo. Ma la tanto agognata serenità e spensieratezza non durerà a lungo. Come ha scritto all’inizio della pandemia l’ex direttore del The Guardian Alan Rusbridger, il virus è solo l’antipasto della crisi climatica. Non è quindi più il tempo di vuoti proclami o discorsi strappalacrime: è ora di agire. Tra le proposte più gettonate per combattere la crisi climatica occupa un posto privilegiato la Carbon Tax. Questa tassa affonda le sue radici nella teoria economica mainstream: le emissioni nocive sono, infatti, un chiaro esempio di esternalità negative. Semplificando: un’azienda ha come obiettivo il profitto, quindi si tratta di ridurre i costi e aumentare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Nel mezzo delle tenebre, mentre la terza ondata del virus si infrange contro le nostre imbarcazioni già precarie, intravediamo una luce. La campagna vaccinale, su cui il governo punta, ci porterà fuori da questo incubo. Ma la tanto agognata serenità e spensieratezza non durerà a lungo. Come ha scritto all’inizio della pandemia l’ex direttore del The Guardian Alan Rusbridger, il virus è solo l’antipasto della crisi climatica. Non è quindi più il tempo di vuoti proclami o discorsi strappalacrime: è ora di agire. Tra le proposte più gettonate per combattere la crisi climatica occupa un posto privilegiato laTax. Questa tassa affonda le sue radici nella teoria economica mainstream: le emissioni nocive sono, infatti, un chiaro esempio di esternalità negative. Semplificando: un’azienda ha come obiettivo il profitto, quindi si tratta di ridurre i costi e aumentare i ...

Advertising

ilfattoblog : Una Carbon Tax serve, ma non è abbastanza - AmbsvizzIT : RT @consolesvizzIT: ????Swiss Sustainable Finance presenta una serie di video su strumenti finanziari per un'economia a basse emissioni di #C… - Heraldoverona : Dalla capitale finlandese una sfida tecnologica per la transizione energetica. Può essere un esempio positivo per V… - SwissSustFin : RT @consolesvizzIT: ????Swiss Sustainable Finance presenta una serie di video su strumenti finanziari per un'economia a basse emissioni di #C… - lucio_massardo : #ClimateAction è una cosa seria e non uno strumento di marketing. Ecco un buon pezzo di @ollywainwright dopo l'enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Carbon Nuove smart Eq fortwo e forfour Racingrey ... EQ fortwo racingrey si distingue per la livrea 'asphalt grey', una riedizione della 'edition one' ... sottolineato anche dai cerchi in lega Brabus grey da 16" e la console in carbon look. Ad arricchire ...

Crescerà, al via la nuova campagna di comunicazione di Forestami dedicata ai benefici della forestazione urbana - ... inoltre monitoriamo la Carbon footprint delle campagne pubblicitarie e ci impegniamo a realizzare ... Riteniamo di avere una responsabilità importante nella diffusione di una maggiore sensibilizzazione ...

Una Carbon Tax serve, ma non è abbastanza Il Fatto Quotidiano Nuove smart Eq fortwo e forfour Racingrey ROMA (ITALPRESS) - smart festeggia l'arrivo del mondiale di Formula E nella Capitale con la racingrey, due nuove limited edition tutte italiane che, oltre a sottolineare il forte rapporto che da sempr ...

Crescerà, al via la nuova campagna di comunicazione di Forestami dedicata ai benefici della forestazione urbana Questa pubblicità contribuisce a finanziare la mobilità” è infatti una iniziativa che abbiamo lanciato con altri ... inoltre monitoriamo la Carbon footprint delle campagne pubblicitarie e ci ...

... EQ fortwo racingrey si distingue per la livrea 'asphalt grey',riedizione della 'edition one' ... sottolineato anche dai cerchi in lega Brabus grey da 16" e la console inlook. Ad arricchire ...... inoltre monitoriamo lafootprint delle campagne pubblicitarie e ci impegniamo a realizzare ... Riteniamo di avereresponsabilità importante nella diffusione dimaggiore sensibilizzazione ...ROMA (ITALPRESS) - smart festeggia l'arrivo del mondiale di Formula E nella Capitale con la racingrey, due nuove limited edition tutte italiane che, oltre a sottolineare il forte rapporto che da sempr ...Questa pubblicità contribuisce a finanziare la mobilità” è infatti una iniziativa che abbiamo lanciato con altri ... inoltre monitoriamo la Carbon footprint delle campagne pubblicitarie e ci ...