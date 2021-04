Udinese, Pereyra: «Giochiamo per vincere, ma ci manca ancora uno step» (Di martedì 6 aprile 2021) Roberto Pereyra ha parlato della stagione disputata fino a questo momento dall’Udinese Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato durante Udinese Tonight della buona stagione disputata fino a questo momento dai bianconeri rivelando anche cosa manchi, secondo lui, alla squadra per crescere. step AVANTI – «Ci manca ancora uno step per acquisire del tutto una mentalità vincente. Personalmente dico che ci sono tanti ragazzi nel gruppo che hanno cambiato mentalità e giocano di più per vincere, lo posso dire da quel che vedo ogni giorni in allenamento. Poi in non sempre riesce tutto, ma non significa non avere la voglia di impegnarsi. Dobbiamo fare il salto di qualità che meritiamo. Questa squadra assomiglia a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Robertoha parlato della stagione disputata fino a questo momento dall’Roberto, centrocampista dell’, ha parlato duranteTonight della buona stagione disputata fino a questo momento dai bianconeri rivelando anche cosa manchi, secondo lui, alla squadra per crescere.AVANTI – «Ciunoper acquisire del tutto una mentalità vincente. Personalmente dico che ci sono tanti ragazzi nel gruppo che hanno cambiato mentalità e giocano di più per, lo posso dire da quel che vedo ogni giorni in allenamento. Poi in non sempre riesce tutto, ma non significa non avere la voglia di impegnarsi. Dobbiamo fare il salto di qualità che meritiamo. Questa squadra assomiglia a ...

Advertising

marinabeccuti : Udinese, Pereyra: 'Ci manca l'ultimo step per il salto di qualità. Lavoreremo di più per fare punti contro il Torin… - Torinogranatait : Udinese, Pereyra: 'Ci manca l'ultimo step per il salto di qualità. Lavoreremo di più per fare punti contro il Torin… - Udinese_1896 : ??#Pereyra: 'Vogliamo costruire una mentalità vincente'. Le parole del Tucu a Udinese Tonight. ??… - zazoomblog : Udinese Pereyra: “De Paul mi ha consigliato Udine. Questa squadra assomiglia a quella di Guidolin” - #Udinese… - ItaSportPress : Udinese, Pereyra: 'De Paul mi ha consigliato Udine. Questa squadra assomiglia a quella di Guidolin' -… -