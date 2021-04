Traffico Roma del 06-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilsul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti tra Laurentina e Appia in carreggiata esterna rallentamenti anche sulla carreggiata interna tra il bivio per la A24 è la Prenestinarallentato anche in tangenziale direzione San Giovanni 3 a Tor di Quinto e viale della Moschea mentre per incidente in via della Stazione di Ciampino si rallenta all’altezza del Bivio per la via Anagninarallentato per incidente anche in via Gregorio VII all’altezza di via del Cottolengo i due usciamo fuori dal raccordo anulare per segnalare lunghe code a seguito di un incidente sul Trentoe Napoli dell’autosole tra il bivio per la diramazionesud e quello per la A24-teramo direzione ...