Terremoto a Uomini e Donne: "Valentina Autiero frequenta un cavaliere che è in studio" (Di martedì 6 aprile 2021) Ricordate Valentina Autiero? L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato la trasmissione qualche mese fa, ma secondo indiscrezioni potrebbe essere tonare a sedere tra le file del parterre femminile del talk sui sentimenti. Uomini e Donne, Valentina Autiero torna ad Uomini e Donne? Valentia Autiero è pronta a tornare ad Uomini e Donna? Stando a quanto circola sul web, si. La bella dama è una delle più amate dal pubblico del dating show. Il suo carattere fumantino e la sua bellezza l'hanno resa una delle protagoniste più amate della trasmissione. Intanto la bella Valentina ha dato una ventata di freschezza anche alla sua immagine, cambiando ...

