Terremoto a Norcia, magnitudo 3.0 (Di martedì 6 aprile 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata lunedì sera a Norcia. La città umbra è stata devastata dal sisma del 30 ottobre 2016. PERUGIA – Attimi di paura a Norcia nella serata di Pasquetta. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 22:05 di lunedì sera nella zona orientale della cittadina umbra. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma per fortuna non si segnalano danni a persone o cose. Norcia, l’epicentro del Terremoto Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Terremoto ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro città. https://www.youtube.com/watch?v=dAQmaRSpsIc&ab ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Una scossa didi3.0 è stata registrata lunedì sera a. La città umbra è stata devastata dal sisma del 30 ottobre 2016. PERUGIA – Attimi di paura anella serata di Pasquetta. Una scossa didi3 è stata registrata alle 22:05 di lunedì sera nella zona orientale della cittadina umbra. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma per fortuna non si segnalano danni a persone o cose., l’epicentro delSecondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ilha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro città. https://www.youtube.com/watch?v=dAQmaRSpsIc&ab ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - PostUmbria : Terremoto di magnitudo 3 a NorciaUna scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 22:05 di ieri nell'… - CiaoKarol : Scossa di Terremoto in Umbria: 3.0 a Norcia. Avvertito chiaramente dalle popolazioni: ++ Terremoto 3.0 a Norcia: av… - CiaoKarol : ???? Terremoto in Umbria - Scossa di magnitudo 3.0 a Norcia Il sisma è stato avvertito chiaramente dalle popolazioni - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Terremoto a #Norcia, scossa di magnitudo 3: gente in strada -