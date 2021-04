Telemercato 2021 | chi va e in chi viene? Tra novità e rinnovi ecco dove vedremo i più famosi volti tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) L’estatesarà calda, caldissima, bollente. Nessuna virata sulla meteorologia: è la tv al centro della scena. Per uno strano caso nei prossimi mesi scadranno i contratti dei grandi big della televisione. Le manovre per i, per le fughe, per le trattative sono iniziate da un pezzo. Con gli effetti, inevitabili, sulle “guerre” televisive e sulle numerose indiscrezioni, talvolta pilotate. Rai, Mediaset, conferme, new entry. Il punto, sia chiaro, non sta solo nella soluzione finale. “Va via o resta” è sicuramente l’aspetto fondamentale ma non è tutto, si corre il rischio di guardare il dito e non la luna. Come svelato da Dagospia scadrà a giugno il contratto tra Mediaset e Maria De Filippi, un rinnovo non scontato e con molti punti da capire. Con l’azienda di Cologno Monzese che può permettersi una sola soluzione della trattativa, quella con ...