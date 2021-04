Simona Ventura: “Se condurrò un programma sulla cucina? Sì, dovrebbe andare in onda la domenica alle 12 su RaiDue” (Di martedì 6 aprile 2021) Simona Ventura farà un programma legato alla cucina? “Il programma sarebbe già pronto per essere girato: è una collaborazione Rai Pubblicità, Rai Due. Spero si possa registrare a maggio per andare in onda a settembre-ottobre in una fascia che sarebbe le 12 della domenica…”. Non solo Discovery Simo, questa stagione con una nuova formula, ma anche la conferma di rumors che girano da tempo. E, ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti a programma, Simona ha parlato di Game of Games, il game show in onda il mercoledì su RaiDue. La conduttrice, dopo “The Voice Of Italy”, “Settimana Ventura” e “Fenomeno Ferragni”, dunque è su Rai Due con “Game of Games – Gioco loco”, ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)farà unlegato alla? “Ilsarebbe già pronto per essere girato: è una collaborazione Rai Pubblicità, Rai Due. Spero si possa registrare a maggio perina settembre-ottobre in una fascia che sarebbe le 12 della…”. Non solo Discovery Simo, questa stagione con una nuova formula, ma anche la conferma di rumors che girano da tempo. E, ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti aha parlato di Game of Games, il game show inil mercoledì su. La conduttrice, dopo “The Voice Of Italy”, “Settimana” e “Fenomeno Ferragni”, dunque è su Rai Due con “Game of Games – Gioco loco”, ogni ...

Advertising

RadiocorriereTv : 'Ciao Simona, congratulazioni per essere la conduttrice di #GameOfGames in Italia... sono certa che lo avrai già, m… - ilfattovideo : Simona Ventura: “Fedez come conduttore di X Factor sarebbe una scelta molto giusta” - FabioTraversa : RT @Cinguetterai: Simona Ventura: 'Bisogna dare il tempo per rodare i programmi. Mi viene in mente il programma di Antonella Clerici: all'i… - Cinguetterai : Simona Ventura: 'Bisogna dare il tempo per rodare i programmi. Mi viene in mente il programma di Antonella Clerici:… - Cinguetterai : Simona Ventura: 'Ho una casa di produzione che sta progettando idee carine. Ho un progetto digital fantastico.… -