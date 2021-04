Pedemontana | appello dei Verdi

Advertising

LucaDAchille : ??#VerdiMonzaBrianza e ??#VerdiLombardia ???? appello su #Pedemontana ?? #StopPedemontana?? - corriereveneto : Vaccini anti-Covid, in 400 disertano la chiamata nel Vicentino. L'Usl 7 Pedemontana: 'Siamo preoccupati, è un fatto… - vicenzareport : Ulss 7 Pedemontana: rifiuto a vaccinarsi, appello del Direttore Generale - bassanonet : Facciamo l'appello: Code e caos per la campagna vaccinale delle persone “over 80” a Bassano. L'Ulss 7 Pedemontana l… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedemontana appello

Il Giorno

di Martino Agostoni A favore o contro, senza vie di mezzo, silenzi o ambiguità. La posizione della Brianza, e quindi anche ... per questo, in settimana è stato lanciato unda parte ...Negli ultimi giorni il Comune dellatrevigiana è diventato quello con il più alto ... Oltre 40 si sono sottoposti al tampone ma all'mancherebbero un'altra ventina di persone che non ...di Martino Agostoni A favore o contro Pedemontana, senza vie di mezzo, silenzi o ambiguità. La posizione della Brianza, e quindi anche delle amministrazioni locali, verso la nuova autostrada che tagli ...“ L’appello dei Verdi – Europa Verde di Monza e Brianza a tutti gli amministratori e i politici dei comuni brianzoli: un “voto palese” su un’opera che riguarda tutto il nostro territorio. A favore o c ...