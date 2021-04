Non si investe abbastanza sulle cure domiciliari (Di martedì 6 aprile 2021) Alle volte il dubbio è che sia ignoranza, alle volte invece, purtroppo, il dubbio è che ci sia della malafede pesante, malafede che spinge precisi interessi economici. Ammetto che non so quale sia il caso, ma questa frase riportata da Giorgia Meloni su Twitter e in un’intervista a Il Tempo ce la state segnalando in tanti. Dice Giorgia nell’immagine che potete vedere qua sopra: Non si investe ancora abbastanza sulle cure domiciliari e sulle terapie nella fase precoce, la chiave di volta per abbattere la pressione sui nostri ospedali ed evitare il collasso delle nostre strutture sanitarie. Capiamoci, siamo tutti d’accordo che prevenire il ricovero in ospedale serve a evitare che le terapie intensive si riempiano, ma cosa intende Meloni con quell'”investire”? Perché i protocolli di cura ... Leggi su butac (Di martedì 6 aprile 2021) Alle volte il dubbio è che sia ignoranza, alle volte invece, purtroppo, il dubbio è che ci sia della malafede pesante, malafede che spinge precisi interessi economici. Ammetto che non so quale sia il caso, ma questa frase riportata da Giorgia Meloni su Twitter e in un’intervista a Il Tempo ce la state segnalando in tanti. Dice Giorgia nell’immagine che potete vedere qua sopra: Non siancoraterapie nella fase precoce, la chiave di volta per abbattere la pressione sui nostri ospedali ed evitare il collasso delle nostre strutture sanitarie. Capiamoci, siamo tutti d’accordo che prevenire il ricovero in ospedale serve a evitare che le terapie intensive si riempiano, ma cosa intende Meloni con quell'”investire”? Perché i protocolli di cura ...

Advertising

ZZiliani : Una volta lo prende a pugni un pugile, un’altra lo investe un Tir in corsa. Ma è sempre tutto okay, nessuna sanzion… - dario_pestrin : Non si investe abbastanza sulle cure domiciliari - butacit : Non si investe abbastanza sulle cure domiciliari - jesuisrome76 : @andy_lafayette @NFratoianni @ilmanifesto @kkvignarca @Avvenire_Nei @DomaniGiornale @FiorellaMannoia… - ginopino009 : @CesareVanzetti @ilpost Non ci si metta anche lei! Gli acquedotti non funzionano perché sono gestiti male, se ci in… -

Ultime Notizie dalla rete : Non investe SPY CINA/ Prestiti, sviluppo, indebitamento: Pechino e la strategia - Gibuti ... non è casuale. La Cina continua a guadagnare terreno a Gibuti (indebitato per il 60% del suo Pil secondo le autorità di Gibuti e per il 112% secondo il Fmi e la Banca mondiale). Il Dragone investe ...

LETTURE/ Dove non sono arrivati i "no global" ci pensa il Covid Il comunismo cinese, il market - Stalinism , non ammette, alla pari di tutti i sistemi dispotici, ... Umanesimo nasca dagli ospedali/ "Parigi ci investe 1 miliardo, noi..." E questo è un lato della ...

Investe un ciclista e fugge, poi si presenta in caserma. La vittima: "Non denuncerò" varesenews.it SOMAGLIA Giovane in auto investe un cinghiale Ancora un animale selvatico coinvolto in un incidente stradale nella Bassa. Attimi di paura domenica sera verso le 22 per una ragazza residente nella Bassa che con la sua vettura ha travolto un ...

Casale sul Sile, donna di 55 anni investita in bici lungo la provinciale a Lughignano Un giro in bici nel giorno di Pasqua si è trasformato in un'emergenza: alle 17.30 di domenica pomeriggio una ciclista del posto è stata investita da un'auto all'incrocio tra via Vecchia Trevigiana e l ...

...è casuale. La Cina continua a guadagnare terreno a Gibuti (indebitato per il 60% del suo Pil secondo le autorità di Gibuti e per il 112% secondo il Fmi e la Banca mondiale). Il Dragone...Il comunismo cinese, il market - Stalinism ,ammette, alla pari di tutti i sistemi dispotici, ... Umanesimo nasca dagli ospedali/ "Parigi ci1 miliardo, noi..." E questo è un lato della ...Ancora un animale selvatico coinvolto in un incidente stradale nella Bassa. Attimi di paura domenica sera verso le 22 per una ragazza residente nella Bassa che con la sua vettura ha travolto un ...Un giro in bici nel giorno di Pasqua si è trasformato in un'emergenza: alle 17.30 di domenica pomeriggio una ciclista del posto è stata investita da un'auto all'incrocio tra via Vecchia Trevigiana e l ...