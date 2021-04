Lutto a Uomini e Donne, morta l'ex modella e volto del trono Over: aveva 45 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Lutto a Uomini e Donne, l'ex dama del trono Over si è spenta poco fa. Nel 2013 aveva lasciato il programma con uno dei cavalieri, ma la loro storia d'amore è durata solo qualche mese. Erica aveva 45 anni. morta Erica Vittoria Hauser, l'ex modella e volto del trono Over di Uomini e Donne Erica Vittoria Hauser è stata una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Nel 2013 aveva conosciuto Ivano Rotoli ed erano usciti insieme dal programma, ma la loro relazione è durata poco. Si era presentata nello studio di Maria De Filippi proprio per ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021), l'ex dama delsi è spenta poco fa. Nel 2013lasciato il programma con uno dei cavalieri, ma la loro storia d'amore è durata solo qualche mese. Erica45Erica Vittoria Hauser, l'exdeldiErica Vittoria Hauser è stata una delle protagoniste deldi. Nel 2013conosciuto Ivano Rotoli ed erano usciti insieme dal programma, ma la loro relazione è durata poco. Si era presentata nello studio di Maria De Filippi proprio per ...

