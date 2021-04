Lutto a Uomini e donne | ex corteggiatrice muore a 44 anni

(Di martedì 6 aprile 2021) Unha sconvolto. È venuta a mancare Erica Vittoria Hauser, ex protagonista del Trono Over. La notizia della scomparsa arriva dai profili social dei familiari della donna, ex modella, oltre che dai messaggi di cordoglio lasciati da alcuni protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si tratta di 11e 5 donne, tutti già afflitti anche da altre malattie. Spiccano i decessi di ... APPROFONDIMENTI PESARO Italino Mulazzani ucciso da Covid:per l'imprenditore che...Dopo l'improvvisa scomparsa per un male incurabile di Fabio Donato Sacco, il geometra 46enne di Pordenone protagonista come cavaliere del trono over , un altrocolpisce la trasmissionee Donne . È stata infatti trovata morta Erica Vittoria Hausen , ex dama anche lei del trono over . La notizia ha portato grande sgomento tra gli appassionati ...Lutto a Uomini e Donne, morta improvvisamente Erica Hauser, l'ex cavaliere Ivano Rotoli oggi: che fine ha fatto l'uomo.Un nuovo lutto ha colpito Uomini e donne di Maria De Filippi. Dopo il cavaliere del Trono Over Fabio Donato Saccu se ne va anche una dama del programma, Erica Vittoria Hauser, scomparsa all’improvviso ...