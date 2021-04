Loki: il trailer svela quante timeline post Avengers: Endgame esistono nell'MCU (Di martedì 6 aprile 2021) Una particolare immagine del trailer di Loki svelerebbe il numero di timeline generate dalla fuga del Dio dell'inganno in Avengers: Endgame. Il trailer di Loki, nuova serie Disney+ in arrivo prossimamente, anticipa quante timeline multiple esistono nell'MCU dopo gli eventi di Avengers: Endgame, che ha introdotto il concetto di Multiverso MCU. I meccanismi temporali dell'MCU sono ancora relativamente poco chiari al punto che gli sceneggiatori e i registi di Avengers: Endgame hanno opinioni diverse su come il viaggio nel tempo ha funzionato nello stesso film. Da quanto anticipato, quella di Loki sarà una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) Una particolare immagine deldisvelerebbe il numero digenerate dalla fuga del Dio dell'inganno in. Ildi, nuova serie Disney+ in arrivo prossimamente, anticipamultiple'MCU dopo gli eventi di, che ha introdotto il concetto di Multiverso MCU. I meccanismi temporali dell'MCU sono ancora relativamente poco chiari al punto che gli sceneggiatori e i registi dihanno opinioni diverse su come il viaggio nel tempo ha funzionatoo stesso film. Da quanto anticipato, quella disarà una ...

Advertising

MarvelNewsIT : Il momento di #Loki è arrivato. ? Guarda il nuovissimo trailer della Serie Originale Marvel Studios, dall’11 giugn… - Mel__94__ : Ieri, il trailer di Loki, l'ho visto ben quattro volte e continuerò a guardarlo in loop finché non uscirà la serie a Giugno. ?? - noicontrolavit1 : RT @xjokerscars: Loki nel primo trailer: non mi piace parlare Loki nel secondo trailer: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Loki: il trailer svela quante timeline post Avengers: Endgame esistono nell'MCU - piccolaweendy : RT @IR0NLANG: tom hiddleston che neanche si spreca a postare il trailer sui suoi profili social perché consapevole del fatto che tanto tutt… -