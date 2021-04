L’Isola dei Famosi: ecco perché non andrà in onda giovedì (Di martedì 6 aprile 2021) L’Isola dei Famosi giovedì 8 aprile per la prima volta non andrà in onda e tornerà al doppio appuntamento settimanale (il lunedì ed il giovedì) dalla prossima settimana. Uno stop non dovuto agli ascolti o alla concorrenza, bensì al debutto della nuova edizione di Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) che giovedì tornerà su Telecinco. Supervivientes e L’Isola dei Famosi, infatti, entrambi in onda sulle reti Mediaset spagnole ed italiane, quest’anno condivideranno alcuni spazi in Honduras, fra cui la Palapa. L’Isola dei Famosi, si ferma una puntata per far spazio al debutto di Supervivientes Considerando il via-vai della prima puntata ... Leggi su biccy (Di martedì 6 aprile 2021)dei8 aprile per la prima volta nonine tornerà al doppio appuntamento settimanale (il lunedì ed il) dalla prossima settimana. Uno stop non dovuto agli ascolti o alla concorrenza, bensì al debutto della nuova edizione di Supervivientes (versione spagnola dedei) chetornerà su Telecinco. Supervivientes edei, infatti, entrambi insulle reti Mediaset spagnole ed italiane, quest’anno condivideranno alcuni spazi in Honduras, fra cui la Palapa.dei, si ferma una puntata per far spazio al debutto di Supervivientes Considerando il via-vai della prima puntata ...

