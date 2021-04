Jeep Compass | arriva il restyling | più sicurezza e tecnologiaHDblog it

(Di martedì 6 aprile 2021)ha annunciato l’arrivo della versionedella. Una piccola anteprima l’avevamo già avuta alcuni mesi fa quando questo nuovo modello era stato mostrato in Cina. Vediamo tutti i principali dettagli. DESIGN ED INTERNI Il design evolve, soprattutto per rispondere alle esigenze dei gusti dei clienti europei. Le novità riguardano principalmente il frontale che è ora caratterizzato da un aspetto più ampio ottenuto attraverso l’utilizzo di elementi stilistici che si sviluppano in senso orizzontale. Il marchio ha rinnovato la ben nota griglia, conferendole una posizione più verticale e dividendola in due porzioni orizzontali. La nuovapuò contare su gruppi ottici full LED con un disegno più sottile ed allungato. Anche le luci diurne sono state riposizionate ed integrate nei ...

Jeep presenta la Nuova Compass, il primo SUV del brand lanciato in Europa dal gruppo Stellantis, che segna una tappa ...