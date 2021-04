Jeda, fidanzato di Vera Gemma, verso il cast della sesta edizione del GFVip? (Di martedì 6 aprile 2021) Jeda Lenfoire, il fidanzato di Vera Gemma, potrebbe essere un concorrente del GF Vip 6? Questa indiscrezione che sta circolando in queste ore sembra essere proprio una notizia bomba destinata a rimbalzare sulle home del vostro smartphone o del vostro pc. Siamo consapevoli che l’edizione del reality show più spiato d’Italia, che ha visto come vincitore Tommaso Zorzi, è finita da poco più di un mese, ma come spesso accade bisogna guardare al futuro e il futuro sembra indirizzarci già da qualche parte. Vera Gemma è una concorrente dell’Isola dei Famosi, in verità è stata eliminata e ora si trova su ‘Playa Esperenza’ insieme a Miryea e Elisa Isoardi per giocarsi la sua seconda possibilità e provare a rientrare in gioco prossimamente. L’attrice è fidanzata con ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021)Lenfoire, ildi, potrebbe essere un concorrente del GF Vip 6? Questa indiscrezione che sta circolando in queste ore sembra essere proprio una notizia bomba destinata a rimbalzare sulle home del vostro smartphone o del vostro pc. Siamo consapevoli che l’del reality show più spiato d’Italia, che ha visto come vincitore Tommaso Zorzi, è finita da poco più di un mese, ma come spesso accade bisogna guardare al futuro e il futuro sembra indirizzarci già da qualche parte.è una concorrente dell’Isola dei Famosi, in verità è stata eliminata e ora si trova su ‘Playa Esperenza’ insieme a Miryea e Elisa Isoardi per giocarsi la sua seconda possibilità e provare a rientrare in gioco prossimamente. L’attrice è fidanzata con ...

