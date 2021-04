In un anno persi quasi 1 milione di posti di lavoro (Di martedì 6 aprile 2021) Gli effetti della pandemia: . L’Istat rileva un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 del 4,1% pari a -945mila unità Crollano i posti di lavoro in Italia con la pandemia. Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione – registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – hanno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Gli effetti della pandemia: . L’Istat rileva un crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020 del 4,1% pari a -945mila unità Crollano idiin Italia con la pandemia. Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione – registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 – h… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

pietroraffa : ?? Istat: nell'ultimo anno in Italia persi 945 mila occupati. Quasi 1 milione di posti di lavoro in meno. Un'enormità - LaStampa : Istat, persi 945mila posti di lavoro in un anno - Agenzia_Italia : L' effetto Covid sull'occupazione: in un anno persi 945.000 posti - marysole77 : RT @pietroraffa: ?? Istat: nell'ultimo anno in Italia persi 945 mila occupati. Quasi 1 milione di posti di lavoro in meno. Un'enormità - iperico1976 : In un anno persi circa un milione di posti di lavoro. il sole 24 ore . Ma il @tg1 si preoccupa di del 30% delle… -