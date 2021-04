Europei 2021, la federcalcio tedesca: “Spingiamo per pubblico a Monaco” (Di martedì 6 aprile 2021) La Dfb, la federcalcio tedesca, mette pressione alle autorità cittadine di Monaco e a quelle del Lander della Baviera perché venga permesso l’accesso del pubblico all’Allianz Arena, in vista dei prossimi Europei di calcio. Il vicepresidente federale, Rainer Koch, ammette: “Ho chiamato persone del governo cittadino e di quello regionale pregandole di fare il massimo sforzo affinché sia possibile, per giugno, uno scenario con parziale presenza di pubblico nello stadio di Monaco”. Stadio che dovrebbe ospitare le tre partite del girone della Germania, contro Francia, Portogallo e Ungheria, e un quarto di finale. Inoltre, la Uefa aveva fissato domani, mercoledì 7 aprile, come scadenza per far sapere se le 12 città che ospiteranno gli Europei sarebbero state ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) La Dfb, la, mette pressione alle autorità cittadine die a quelle del Lander della Baviera perché venga permesso l’accesso delall’Allianz Arena, in vista dei prossimidi calcio. Il vicepresidente federale, Rainer Koch, ammette: “Ho chiamato persone del governo cittadino e di quello regionale pregandole di fare il massimo sforzo affinché sia possibile, per giugno, uno scenario con parziale presenza dinello stadio di”. Stadio che dovrebbe ospitare le tre partite del girone della Germania, contro Francia, Portogallo e Ungheria, e un quarto di finale. Inoltre, la Uefa aveva fissato domani, mercoledì 7 aprile, come scadenza per far sapere se le 12 città che ospiteranno glisarebbero state ...

Advertising

fattoquotidiano : Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, nuova mozione del M5s: “Non basta, serve negoziato Italia-Egitto e il sostegn… - sandrogozi : Da leggere! I successi europei @RenewEurope ????e gli ostacoli da superare per #Renew #Italia ???? e per costruire il… - sportface2016 : #Euro2021, la federcalcio tedesca: “Spingiamo per pubblico a Monaco” - xenonian1 : RT @mignoloeprof: Evitiamo altre figure di melma. Aprite gli stadi ai tifosi. Perdere la partita inaugurale degli Europei di Calcio sarebbe… - ActionItalia : #Finanza, #innovazione e #sviluppo, affari europei e politiche sociali: rimani aggiornato sulle migliori idee dei p… -