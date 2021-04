Egitto, Zaki in carcere per altri 45 giorni (Di martedì 6 aprile 2021) E’ stata nuovamente rinnovata di 45 giorni la custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna attualmente detenuto in Egitto. Lo ha riferito Amnesty International su Twitter. “Una cosa da fare subito: la Farnesina convochi l’ambasciatore egiziano per esprimere protesta e chiedere il rilascio di Patrick Zaki”, scrive su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, commentando la notizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) E’ stata nuovamente rinnovata di 45la custodia cautelare di Patrick, lo studente dell’Università di Bologna attualmente detenuto in. Lo ha riferito Amnesty International su Twitter. “Una cosa da fare subito: la Farnesina convochi l’ambasciatore egiziano per esprimere protesta e chiedere il rilascio di Patrick”, scrive su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, commentando la notizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

pfmajorino : Mentre attendiamo di conoscere l'esito dell' udienza per #Zaki e speriamo per la sua liberazione non possiamo che d… - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - Tg3web : Patrick Zaki 'sta male', dicono gli avvocati del ragazzo ancora in carcere in Egitto. E nell'udienza di oggi hanno… - DocenteCarla : RT @Teresat73540673: Gancio quattro palle fanculo! Crudele é il male che avete fatto al popolo italiano. ITALIANI in piazza disperati e qua… - Nosce_teipsum_ : RT @perchetendenza: 'Altri 45': Perché la custodia cautelare di Patrick Zaki in Egitto è stata prorogata per altri 45 giorni; inoltre è sta… -