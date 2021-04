Draghi a Tripoli “La Libia ha voglia di ripartire e in fretta” (Di martedì 6 aprile 2021) “I progetti sono molti. C’è voglia di fare, c’è voglia di futuro e voglia di ripartire in fretta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il suo incontro a Tripoli con il neo primo ministro del governo libico di unità nazionale Abdul Dabaiba. sat/red (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) “I progetti sono molti. C’èdi fare, c’èdi futuro ediin”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo il suo incontro acon il neo primo ministro del governo libico di unità nazionale Abdul Dabaiba. sat/red (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta da #Tripoli le dichiarazioni congiunte del Presidente Draghi con il Primo Ministro libico Abdelhamid Dab… - Agenzia_Ansa : Prima visita all'estero per il presidente Mario Draghi, in Libia con il ministro Di Maio. Il premier vedrà a Tripol… - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi è a Tripoli accompagnato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Si trat… - rolanda_rolandi : RT @annalisacamilli: Oggi che Draghi è in Libia vorrei ricordare quanti soldi abbiamo dato a Tripoli in questi anni per fermare (fermare?)… - kkvignarca : RT @annalisacamilli: Oggi che Draghi è in Libia vorrei ricordare quanti soldi abbiamo dato a Tripoli in questi anni per fermare (fermare?)… -