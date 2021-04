DAZN mette le mani sulla Serie A: arrivano i nuovi abbonamenti (Di martedì 6 aprile 2021) Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio dell’acquisizione da parte di DAZN dei diritti della Serie A. C’è alle porte una rivoluzione. Diletta Leotta, giornalista di DAZN (Getty Images)Negli ultimi anni lo streaming è cresciuto tantissimo. In particolare la piattaforma DAZN sta costruendo un’offerta sempre più sostanzioso a livello sportivo. Dopo aver comprato i diritti della MotoGP la scorsa estate, ha messo le mani quest’anno anche sulla Serie A. Un colpo clamoroso che ha messo all’angolo Sky dopo anni di monopolio. C’è grande ansia a questo punto da parte degli utenti per quello che sarà il futuro televisivo del calcio in Italia. DAZN, infatti, al momento si fa pagare un abbonamento di 10 euro al mese per poter fruire di tutti i ... Leggi su chenews (Di martedì 6 aprile 2021) Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio dell’acquisizione da parte didei diritti dellaA. C’è alle porte una rivoluzione. Diletta Leotta, giornalista di(Getty Images)Negli ultimi anni lo streaming è cresciuto tantissimo. In particolare la piattaformasta costruendo un’offerta sempre più sostanzioso a livello sportivo. Dopo aver comprato i diritti della MotoGP la scorsa estate, ha messo lequest’anno ancheA. Un colpo clamoroso che ha messo all’angolo Sky dopo anni di monopolio. C’è grande ansia a questo punto da parte degli utenti per quello che sarà il futuro televisivo del calcio in Italia., infatti, al momento si fa pagare un abbonamento di 10 euro al mese per poter fruire di tutti i ...

Advertising

Andress92573139 : Dazn che mette i cori del pubblico registrato. Siviglia -Atletico Madrid - DAZN_IT : Lowes mette di nuovo tutti in fila in #Moto2 ?? Gardner e Fernandez subito dietro ???? #DohaGP #MotorZN - dalto87 : Se non mette #sensi titolare col sassuolo disdico #sky e #dazn. Se poi mette #gagliardini faccio #netflix e non avr… - lp701724242 : @EditorSuperfly Li ha destabilizzati Pirlo nessuno sa come giochiamo ne Sky ne DAZN ne noi dopo quasi un anno e sop… - digitalsat_it : RT @ComunicareDigit: @IlMontanari su Dazn, spot e delivery delle partite, nel corteggiamento di Mediaset e Cairo (che mette sul piatto anch… -