Crollo dei vaccini a Pasqua e Pasquetta Burioni | Il virus non osserva le feste

"Ho dato per scontato, sbagliandomi di grosso, che tutti sapessero che il virus non osserva le feste comandate". Lo scrive su Twitter Roberto Burioni, commentando un'immagine che mostra le dosi di vaccino inoculate durante le feste Pasquali. Il grafico è di facile lettura: domenica e lunedì c'è stato un Crollo delle somministrazioni. Ho dato per scontato - sbagliandomi di grosso - che tutti sapessero che il virus non osserva le feste comandate. pic.twitter.com/WKGhR8xYz8— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 5, 2021 Dopo 100 giorni di campagna vaccinale in Italia ci sono quasi 3 milioni e mezzo di immunizzati totali (il 6,8% della popolazione over 16), ma tra gli ultrasettantenni ...

