Borsa | Milano sale +0 | 6% | bene Leonardo e Cnh | giù Terna

(Di martedì 6 aprile 2021) Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +0,6%), seppure sotto al valore registrato in apertura, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si stabilizza a 97 punti ed il rendimento in crescita di ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mib +0,6%), seppure sotto al valore registrato in apertura, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si stabilizza a 97 punti ed il rendimento in crescita di ...Banca Ifis ha donato oltre cinquecento tra arredi, mobili e macchinari d'ufficio a dodici diversi enti e fondazioni impegnati nel supporto delle fasce più fragili della popolazione, promuovendo ...(ANSA) - MILANO, 06 APR - L'indice paneuropeo Stoxx 600 azzera le perdite registrate con la pandemia da Covid 19 e si riporta sopra i livelli del 2 febbraio del 2020. Allora l'indice Stoxx ...Mentre cresce la presenza femminile nei Cda (dal 7 al 39% in 10 anni), a sedere sulla poltrona di amministratore delegato sono in pochissime: lo rivela un report della Consob ...