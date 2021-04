Basket | Eurocup 2021 | la Virtus Bologna vince gara-1 della semifinale con Kazan Milos Teodosic superstar

(Di martedì 6 aprile 2021) La-1 delle semifinali di2020-e resta imbattuta nella seconda competizione continentale. Le V-Nere, al termine di una sfida intensissima, hanno sconfitto i russi dell’Unicscon il risultato finale di 80-76. Il sodalizio bolognese è stato trascinato da unformato MVP, il quale è stato autore di una prova da 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Laè partita con il piede giusto, per merito soprattutto di Gamble e, e ha toccato il +9, sul 13-4, dopo appena cinque minuti di gioco. I russi, tuttavia, nella seconda parte del primo periodo, sono riusciti a ridurre in parte le distanze grazie a un ispirato Jamar ...

