Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaki (Di martedì 6 aprile 2021) E' stata nuovamente rinnovata di 45 giorni la custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna attualmente detenuto in Egitto. Lo ha riferito Amnesty International su Twitter. "Una cosa da fare subito: la Farnesina convochi l'ambasciatore egiziano per esprimere protesta e chiedere il rilascio di Patrick Zaki", scrive su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, commentando la notizia. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

