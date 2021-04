Temptation Island: Gennaro Mauro mostra la sua nuova ragazza (Di lunedì 5 aprile 2021) Gennaro Mauro, ex protagonista di Temptation Island, potrebbe aver ritrovato nuovamente l’amore; dopo diverse indiscrezioni, stories su Instagram facilmente fraintendibili, arriva una donna sui profili Social. Ecco quello che i fan dell’ottico napoletano hanno notato subito. Gennaro Mauro è un ex volto del reality delle coppie di Wity tv; dopo aver partecipato con la sua ex ragazza Anna Ascione, i due si sono separati in maniera molto brusca. Battibecchi molto forti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021), ex protagonista di, potrebbe aver ritrovatomente l’amore; dopo diverse indiscrezioni, stories su Instagram facilmente fraintendibili, arriva una donna sui profili Social. Ecco quello che i fan dell’ottico napoletano hanno notato subito.è un ex volto del reality delle coppie di Wity tv; dopo aver partecipato con la sua exAnna Ascione, i due si sono separati in maniera molto brusca. Battibecchi molto forti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

realmadridvcv : RT @flashvlight: amici, uomini e donne, temptation island e c'è posta per te in un unico programma - flashvlight : amici, uomini e donne, temptation island e c'è posta per te in un unico programma - flashvlight : in attesa di temptation island la nostra maria ci offre il teatrino tra martina e stefano de martino - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: temptation island con rosa che fa queste esibizioni nel villaggio e deddy che riceve video per poi prendere a testate il… - sofiapianuc : RT @darveyfeels_: Rosa non piangere perché è finita sorridi perché ci sono Temptation Island, GFVIP 6 e, se va male con Deddy, Uomini e Don… -