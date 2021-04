Sollevamento pesi | Europei 2021 | Mirko Zanni argento nei 67 kg

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Buone notizie per l’Italia dai CampionatiSenior diconquista la medaglia d’a Mosca nella finale della categoria fino a 67 kg. Per l’azzurro 318 kg complessivi a -5 kg dal vincitore di giornata, il turco Muhammed Ozbek che colleziona un 323 kg così composto: 145 di strappo e 178 di slancio. Inoltre, perc’è la soddisfazione per essere stato il migliore nell’esercizio di strappo con il nuovo primato nazionale fissato a 148 kg. Permedaglia d’oro europea di specialità davanti al russo Zulfat Garaev (147 kg) e allo stesso Ozbek. Terza posizione assoluta per il bulgaro Valentin Genchev con 315 kg. SportFace.