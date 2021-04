Si spegne uno dei grandi dello sci: muore Roland Thoeni, cugino di Gustavo (Di lunedì 5 aprile 2021) muore a 71 anni Roland Thoeni, a causa delle complicazioni legate ad un’operazione all’anca che probabilmente ha causato un ictus. Morto nel giorno di Pasqua, Roland Thoeni è stato uno dei grandi dello sci, protagonista di quella che è stata la Valanga Azzurra degli anni ’70. Era il cugino di Gustavo Thoeni, altro grandissimo dello sci. La storia di Roland e Gustavo Thoeni Roland Thoeni ha fatto grande lo sci italiano, insieme al cugino, conquistando diverse medaglie nei Giochi invernali del 1972 a Sapporo, in Giappone: per Roland un bronzo nello ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 aprile 2021)a 71 anni, a causa delle complicazioni legate ad un’operazione all’anca che probabilmente ha causato un ictus. Morto nel giorno di Pasqua,è stato uno deisci, protagonista di quella che è stata la Valanga Azzurra degli anni ’70. Era ildi, altrossimosci. La storia diha fatto grande lo sci italiano, insieme al, conquistando diverse medaglie nei Giochi invernali del 1972 a Sapporo, in Giappone: perun bronzo nello ...

Advertising

maxi27173 : @Marc0__07 @AngyFra89 “Se non sbagliavo” e grazie al cazzo disse quello che martella lì davanti senza errori. Mi sp… - fdrp16 : Quando uno spegne il cervello succedono ste cose. Buon per lui che torna sul pianeta terra dopo che lo stanno gasan… - adrianaserquel1 : Mi fa crepare la cele che con uno sguardo ti spegne tutti i sogni #Amici2020 - BlueFab_ : Le scene tra Beth e Jamie sono ?? l’odio che provano l’uno verso l’altra mi dà vita, amo particolarmente il modo in… - hyyhskz : it's not bad anzi so far mi sta piacendo però capite che il passo da soul mezza falce che miete le anime a Shinra c… -

Ultime Notizie dalla rete : spegne uno Barbara D'Urso spegne il microfono a Paolo Brosio: 'Questo non lo consento' Nuovo scontro al cardiopalma nel palisensto di Canale 5 dove a Domenica Live la padrona di casa, Barbara D'Urso , ha deciso di spegnere il microfono ad uno dei suoi ospiti, Paolo Brosio , durante una discussione tra lui e il medico Matteo Bassetti . Nello specifico il giornalista ha detto: 'Devo dire una cosa importante che ho sperimentato nei ...

Pagelle 29a giornata di Serie A 2020/2021: promosse e bocciate Crotone, ad un passo dalla gloria, ma Di Lorenzo spegne i sogni. Roma sempre più giù: Fonseca, che ... Pecca un po' nelle marcature ad uno, arrivano due goal per errori di posizione. Ancora due reti, ...

Si spegne uno dei grandi dello sci: muore Roland Thoeni, cugino di Gustavo Periodico Italiano Nella finale di Miami si spegne il sogno di Jannik Sinner Poi finalmente al 19enne prodigio di Sesto Pusteria si riaccende la luce che gli si era spenta quando ha servito per il primo set: recupera uno dei due break risalendo sul 3-4 ma ormai è troppo tardi, ...

Tennis, Atp Miami: il sogno di Sinner si spegne in finale, vince Hurkacz L’altoatesino parte male, torna in partita perdendo d'un soffio il primo set ma poi perde lucidità nel secondo: il polacco vince 7-6(4), ...

Nuovo scontro al cardiopalma nel palisensto di Canale 5 dove a Domenica Live la padrona di casa, Barbara D'Urso , ha deciso di spegnere il microfono addei suoi ospiti, Paolo Brosio , durante una discussione tra lui e il medico Matteo Bassetti . Nello specifico il giornalista ha detto: 'Devo dire una cosa importante che ho sperimentato nei ...Crotone, ad un passo dalla gloria, ma Di Lorenzoi sogni. Roma sempre più giù: Fonseca, che ... Pecca un po' nelle marcature ad, arrivano due goal per errori di posizione. Ancora due reti, ...Poi finalmente al 19enne prodigio di Sesto Pusteria si riaccende la luce che gli si era spenta quando ha servito per il primo set: recupera uno dei due break risalendo sul 3-4 ma ormai è troppo tardi, ...L’altoatesino parte male, torna in partita perdendo d'un soffio il primo set ma poi perde lucidità nel secondo: il polacco vince 7-6(4), ...