Roma ‘Qui c’è una festa’ | i vicini avvisano i Carabinieri Party di Pasqua interrotto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 aprile 2021) Qualcosa non tornava ai residenti di Primavalle che, durante la giornata di, sentivano casino e voci provenire da un appartamento. Ihanno così deciso di segnalare il possibile assembramento al 112, aspettando che idella Stazione diMontespaccato intervenissero. I miliari, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile, arrivati in via Emma Carelli si sono accorti del trambusto e si sono diretti all’indirizzo indicato. Una volta lì hanno beccato 10 persone intente a festeggiare. I militari hanno cosìilclandestino, identificando e sanzionando i presenti: parenti ed amici. su Il Corriere della Città.