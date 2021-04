“Rimani e combatti” Perché scappare non ti salverà

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sei ancora qui, sei ancora in piedi. Eppure ti senti stanca, avvilita. Troppe poche vittorie a fronte di una moltitudine di sforzi che ti hanno sfiancata, troppi sacrifici che ti hanno portato a raccogliere solo delle briciole. Ti volti: il cammino fino al bivio che ti ha fatto scegliere la strada più complicata non è poi così lungo. Potresti tornare indietro, potresti fuggire. Ci pensi, soppesi l’opzione: è la soluzione più facile, il percorso apparentemente più comodo e agevole. I tuoi piedi sembrano muoversi da soli, sei pronta allo scatto. Ma la senti, la voce della tua coscienza? Ti ripete una frase, ossessivamente. Una frase che non puoi fare a meno di ascoltare:. Non tentare di scacciarla, ascolta quella voce: resta.per ricominciare una nuova vita non sempre è la soluzione. ...