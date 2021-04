Rifiuti di Pasqua: 5 consigli per smaltirli correttamente (Di lunedì 5 aprile 2021) Abbiamo festeggiato la Pasqua, e ora la casa è invasa dagli ultimi pezzetti di colombe, uova, ovetti, e da tutte le decorazioni che ci hanno tenuto compagnia per la festa. È quindi ora di rimettere in ordine, e capire anche qual è il posto giusto per conferire i rifiuti. Per questo nella gallery sopra trovate i consigli di Junker, app per la raccolta differenziata che ci aiuta a farla in modo semplice ed efficace: basta fotografare l’oggetto che si vuole buttare via, e Junker dice dove va messo (tra organico, plastica, secco, carta, alluminio e rifiuti speciali). Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 aprile 2021) Abbiamo festeggiato la Pasqua, e ora la casa è invasa dagli ultimi pezzetti di colombe, uova, ovetti, e da tutte le decorazioni che ci hanno tenuto compagnia per la festa. È quindi ora di rimettere in ordine, e capire anche qual è il posto giusto per conferire i rifiuti. Per questo nella gallery sopra trovate i consigli di Junker, app per la raccolta differenziata che ci aiuta a farla in modo semplice ed efficace: basta fotografare l’oggetto che si vuole buttare via, e Junker dice dove va messo (tra organico, plastica, secco, carta, alluminio e rifiuti speciali).

