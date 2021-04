Polizia di Stato interrompe festa senza mascherina e con maxi-assembramenti

(Di lunedì 5 aprile 2021) Gli agenti delladiha interrotto unadi Pasquetta con oltre 40 giovani assembrati emascherine, organizzata a Napoli. Napoli,di Pasquetta: multe e arresti per decine di giovani assembrati emascherine su Notizie.it.

