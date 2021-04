Mourinho | “Futuro di Kane? Ha tre anni di contratto | fate un po’ voi”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Al termine della gara di Premier pareggiata 2-2 con il Newcastle, Josèha commentato in merito aldi Harryal Tottenham. Queste le sue parole: “Lavora benissimo ogni giorno, è veramente professionale e si impegna con i compagni. Non ho niente da dire. Tredi. Nient’altro da dire. Non è mai venuto a comunicarmi nessuna cosa finora. Sappiamo che tutti dovremo attenderci una strana estate, nel senso che ci sarà una finestra molto diversa rispetto alle scorse stagioni”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

