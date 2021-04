MotoGP, Pol Espargarò: “Se fossi partito più avanti avrei conquistato il podio. Vado in Portogallo sapendo che siamo candidati al titolo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Pol Espargarò è fiducioso al termine del doubleheader di Losail, circuito che ha accolto le prime del competizioni della MotoGP 2021. Lo spagnolo di casa Honda ha chiuso al tredicesimo posto l’appuntamento di Doha, vinto dal francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il nuovo alfiere della Honda ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Parto per l’Europa con delle buone sensazioni. Avevamo un buon ritmo e la possibilità di lottare la gara o per il podio. Sabato non abbiamo fatto le cose bene, partendo 14° non puoi fare tanto”. L’iberico ammette le difficoltà incontrate in un fine settimana che lo ha visto lontano dalla Top5: “Su questo circuito le cose sono andate molto male da venerdì a domenica. In gara è stato tutto diverso e se fossi partito più avanti avrei ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Polè fiducioso al termine del doubleheader di Losail, circuito che ha accolto le prime del competizioni della2021. Lo spagnolo di casa Honda ha chiuso al tredicesimo posto l’appuntamento di Doha, vinto dal francese Fabio Quartararo (Yamaha). Il nuovo alfiere della Honda ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Parto per l’Europa con delle buone sensazioni. Avevamo un buon ritmo e la possibilità di lottare la gara o per il. Sabato non abbiamo fatto le cose bene, partendo 14° non puoi fare tanto”. L’iberico ammette le difficoltà incontrate in un fine settimana che lo ha visto lontano dalla Top5: “Su questo circuito le cose sono andate molto male da venerdì a domenica. In gara è stato tutto diverso e sepiù...

