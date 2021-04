(Di lunedì 5 aprile 2021)vuole riprendersi subito il posto da titolare. Contro lo Spezia è entrato a gara in corso pur non essendo al top della condizione e nei minuti finali ha anche subito un duro pestone, come ...

Advertising

laziolibera : Luis Alberto non si ferma: terapia alla caviglia a Pasquetta - Calicchio_G : @MilanTotal Un Luis Alberto (Lazio), un Berardi (sassuolo), un de Paul (udinese), un castrovili (Fiorentina), por citar algunos.... - JuventusOnly : @faberskj @SandroSca @franpiace Da panchinaro va bene, ma se vuoi un titolare di quelle caratteristiche devi prende… - pasqualinipatri : SOCIAL | Luis Alberto prosegue le terapie alla caviglia – FOTO - laziopress : SOCIAL | Luis Alberto prosegue le terapie alla caviglia – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

vuole riprendersi subito il posto da titolare. Contro lo Spezia è entrato a gara in corso pur non essendo al top della condizione e nei minuti finali ha anche subito un duro pestone, come ...Il tecnico dovrà valutare le condizioni di, recuperato in extremis contro lo Spezia, ma reduce da un brutto colpo alla caviglia, nei minuti finali della sfida con i liguri., ...Ma c'è chi, comunque, non si è fermato. Si tratta di Luis Alberto. Il 'Mago', alle prese con una distorsione alla caviglia da cui ha recuperato a tempo di record, si sta sottoponendo anche oggi ad ...Luis Alberto vuole riprendersi subito il posto da titolare. Contro lo Spezia è entrato a gara in corso pur non essendo al top della condizione e nei minuti finali ha anche subito un duro pestone, come ...