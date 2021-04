Le abitudini di Jeff Bezos che (forse) dovresti iniziare a seguire anche tu

(Di lunedì 5 aprile 2021) Lequotidiane disono quelle che hanno permesso al fondatore di Amazon di diventare uno tra gli uomini più ricchi di tutto il mondo. Sono piccole routine che ha mantenuto inalterate lungo tutta la sua carriera, sin dal suo inizio con Amazon nel mondo dei libri, e che lo hanno accompagnato fino al suo annunciato passo indietro nella compagnia, decisione presa per potersi concentrare sul progetto di esplorazione spaziale Blue Origin. Già, ma quali sono questenel dettaglio? Potremmo aspettarci sveglie ben prima dell'alba, rituali inusuali o cose strane. In realtà sono piuttosto tradizionali, con un orario d'ufficio abbastanza costante e un'attenzione particolare dedicata alle decisioni aziendali di carattere più ampio. Ecco allora che cosa ha reso...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : abitudini Jeff

GQ Italia

...sono una grande risorsa in questo momento storico in cui la pandemia ha cambiato ledi ...Koons, Marina Abramovic, Salvador Dalì, Andy Warhol, Joan Mirò e Zhang Hong Mei. La mostra sarà ...... spacciandosi come un loro amico e mostrando di conoscere perfettamente ledel guardiano. Il sospetto di un avvelenamento Da qui il sospetto cheLowe possa essere stato avvelenato, ...La routine quotidiana di Jeff Bezos è molto diversa da quelle degli altri importanti multimiliardari della Silicon Valley. Già, perché resta nel solco della tradizione, e proprio per questo potremmo ...Jeff Lowe, il guardiano dello zoo che un tempo era stato di Joe Exotic, e conosciuto proprio grazie alla serie “Tiger King”, è stato ...