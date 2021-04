Advertising

MediasetTgcom24 : Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia - PatriziaOrlan11 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia - Giovann32713588 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Indonesia, salgono a 100 le vittime provocate dalle inondazioni #indonesia -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia salgono

TGCOM

Le piogge torrenziali, le frane e l'acqua fuoriuscita da alcune dighe hanno sommerso migliaia di abitazioni provocando 80 vittime nella sola, dove l'area più colpita è l'isola di Flores e ...PERCHÉI PREZZI DEI METALLI PER LE BATTERIE Per quanto riguarda i prezzi dei metalli per le ... Ci sono stati problemi alle filiere anche in, il più grande produttore di nichel al ...Sono almeno 100 i morti provocati dalle inondazioni che hanno colpito domenica l'Indonesia e il vicino Timor orientale. Le piogge torrenziali, le frane e l'acqua fuoriuscita da alcune dighe hanno somm ...Sono almeno 100 i morti provocati dalle inondazioni che hanno colpito domenica l'Indonesia e il vicino Timor orientale. Le piogge torrenziali, le frane e l'acqua fuoriuscita da alcune dighe hanno somm ...