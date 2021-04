In Israele riprende il processo per corruzione contro Netanyahu: ha abusato del suo potere (Di lunedì 5 aprile 2021) Benyamin Netanyahu ora è sotto accusa e il processo a suo carico per corruzione continua. Ma ora il premier israeliano si trova a dover fare i conti con la giustizia proprio mentre sono iniziate le ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Benyaminora è sotto accusa e ila suo carico percontinua. Ma ora il premier israeliano si trova a dover fare i conti con la giustizia proprio mentre sono iniziate le ...

Advertising

fattoquotidiano : Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambi… - baratto_m : In #Israele la vita riprende grazie alla vaccinazione di massa - Yoda15271485 : RT @fattoquotidiano: Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambizio… - lauragrossi50 : RT @fattoquotidiano: Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambizio… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambizio… -