Ho accompagnato mio padre a vaccinarsi (Di lunedì 5 aprile 2021) , e ne sono fiera!Venerdi 2 aprile ore 17.10: Io, mio sorella e Leonardo siamo entrare in macchina direzione garage, autofficina, di Papà per portarlo al centro vaccinazione di Mondorf.Papà ci chiama alle 17.30 agitatissimo chiedendoci dove fossimo, perché non eravamo ancora arrivate. Chiaro segnale che Papà aveva paura. Siamo arrivate un quarto d'ora dopo era già in macchina ci stava andando da solo. Insomma carica seggiolone e Leonardo nella sua macchina e andiamo. Ammetto che avevamo e abbiamo paura anche noi. Papà é Papà." che dici Papà che faccio?"" che dici Papà ha ragione?"" e tu che avresti fatto Papà ?"Non voglio neanche scriverlo ma penso che avete capito qual'é la nostra paura. Ma Papà si è sempre voluto vaccinare, perché lo vede come un'opportunità e vuole viaggiare. É in pensione e vuole viaggiare, se lo merita, lavora da quando ha 9 anni mio ...

