Covid, Speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) A causa del perdurare della pandemia, con un’ordinanza del 2 aprile scorso il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di mantenere fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza del 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Dal 7 aprile vengono inclusi anche l'Austria, Israele, il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dove dunque sarà possibile viaggiare senza motivazioni specifiche Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) A causa del perdurare della pandemia, con un’ordinanza del 2scorso il ministro della Salute, Roberto, ha deciso di mantenerealla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza del 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori Ue. Dal 7vengono inclusi anche l'Austria, Israele, il Regno Unito e l’Irlanda del Nord, dove dunque sarà possibileare senza motivazioni specifiche

