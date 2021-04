Covid Lazio | il bollettino di oggi | 1 419 positivi 778 a Roma e 32 morti | più terapie intensive e decessi

Advertising

Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - ilfaroonline : Covid-19, il Lazio torna in zona arancione dal 6 aprile: tutte le regole e divieti - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #5aprile, effettuate 1159431 vaccinazioni. Su - PaoloMadonnaDF : Bollettino 05/04/21: corsa a nove – E. Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Campania, Sicilia, Piemonte, Puglia e Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

ilmessaggero.it

Lo comunica l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato annunciando inoltre l'apertura delle prenotazioni per i vaccini per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957) 'a ...Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria delAlessio D'Amato sul portale Saluteal termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- ...Dopo il focolaio di Covid scoppiato in Nazionale il Sassuolo ha scelto di non schierare i 4 azzurri al rientro (Ferrari, Locatelli, Berardi, ...Dalle 24 la nostra Isola passa in arancione come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento Sono 47.239 i casi di positività ...