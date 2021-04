Covid, Conte: “La lunga parentesi di sacrifici non deve fiaccarci” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita. Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi”. Così l’ex premier Giuseppe Conte su Facebook, nel suo post di auguri per la Pasqua. “Se però ci guardiamo negli occhi – continua – sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale”. “Questa lunga parentesi di rinunce e sacrifici non deve fiaccarci. Anzi. Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie, un più forte slancio. Devono rinsaldare ancor di più la fiducia tra di noi, la fiducia nella nostra comunità nazionale, che ha sempre espresso grande forza ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – “La Pasqua porta con sé un messaggio di cambiamento, di rinascita. Oggi è viva la sofferenza per chi è lontano, acuto il dolore per chi non è più con noi”. Così l’ex premier Giuseppesu Facebook, nel suo post di auguri per la Pasqua. “Se però ci guardiamo negli occhi – continua – sapremo scorgere la consapevolezza di poter cambiare, di poter dare nuova linfa alle nostre vite e così ricostruire una società più giusta, più attenta ai bisogni essenziali dell’uomo. Una società più solidale”. “Questadi rinunce enon. Anzi. Queste difficoltà devono stimolarci e darci nuove energie, un più forte slancio. Devono rinsaldare ancor di più la fiducia tra di noi, la fiducia nella nostra comunità nazionale, che ha sempre espresso grande forza ...

