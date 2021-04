Cosa si rischia a fare un picnic a Pasquetta 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) ? Le regole e i divieti per il Lunedì dell’Angelo sono gli stessi della Pasqua. Ma è bene ricordare che se il pranzo a casa di parenti e amici è permesso, anche se con limitazioni ben precise, il tradizionale picnic non è contemplato. E si rischia una multa Si può fare un picnic all’aperto? Sebbene l’ingressso a parchi e ville non sia vietato nella maggior parte delle città (tante hanno chiuso gli accessi per scoraggiare le violazioni) ci si può andare solo per una passeggiata o per fare attività motoria o sportiva, secondo le regole. Si rischia quindi una bella multa di 400 euro a persona provando a sedersi con tovaglia e pastiera per un picnic sull’erba. Ci sono alcuni casi, come scrive La Stampa, in cui alcuni fortunati potranno comunque simulare una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) ? Le regole e i divieti per il Lunedì dell’Angelo sono gli stessi della Pasqua. Ma è bene ricordare che se il pranzo a casa di parenti e amici è permesso, anche se con limitazioni ben precise, il tradizionalenon è contemplato. E siuna multa Si puòunall’aperto? Sebbene l’ingressso a parchi e ville non sia vietato nella maggior parte delle città (tante hanno chiuso gli accessi per scoraggiare le violazioni) ci si può andare solo per una passeggiata o perattività motoria o sportiva, secondo le regole. Siquindi una bella multa di 400 euro a persona provando a sedersi con tovaglia e pastiera per unsull’erba. Ci sono alcuni casi, come scrive La Stampa, in cui alcuni fortunati potranno comunque simulare una ...

