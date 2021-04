Coronavirus, le Regioni a Draghi: "Se migliora la situazione, aperture dal 20 aprile" (Di lunedì 5 aprile 2021) «Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 aprile 2021) «Fornire prospettive a quei settori chiusi valutandosubito dopo il 20, nel caso di unmento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in...

Advertising

pborghilivorno : #coronavirus Covid, si riparte con nove regioni ancora in rosso - Marilenapas : RT @repubblica: ?? Coronavirus, da domani nove regioni in rosso, dieci regioni piu' Alto Adige e Trentino in arancione. Scuola, in tutta Ita… - SusannaSi : @CristinaLivetti @Fiorellissimo @Umbro1960 @martamacbeal @robersperanza Certo, è tutto scritto nell'inchiesta di cu… - repubblica : ?? Coronavirus, da domani nove regioni in rosso, dieci regioni piu' Alto Adige e Trentino in arancione. Scuola, in t… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Oggi #5aprile tutta l'Italia è in zona rossa. Ma da domani alcune regioni cambiano colore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Barbara D'Urso torna con Domenica Live alla ricerca degli italiani partiti per Tenerife ... costrette a casa per il divieto di spostamento tra regioni , mentre c'è chi è riuscito a recarsi ... conduttore di Mattino Cinque e il figlio di Raoul Casadei , morto per Coronavirus . Il re del liscio ...

Covid oggi: dati Italia del 5 aprile 2021. Contagi Coronavirus regione per regione ... 18.025 casi e 326 vittime Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf Toscana Veneto Le regioni / Toscana In Toscana sono 981 i nuovi casi . Oggi sono stati ...

Coronavirus, ultime notizie. Prossima settimana cabina regia Governo, si valuta riaperture. Regioni: ... Il Sole 24 ORE Coronavirus: 981 nuovi positivi, con 24 decessi In Toscana sono 202.725 i casi di positività al Coronavirus, 981 in più rispetto a ieri (950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...

Morti per Covid altri 24 toscani FIRENZE: Nel bollettino ci sono 981 nuovi positivi, ma su un totale di test più che dimezzato rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive ...

... costrette a casa per il divieto di spostamento tra, mentre c'è chi è riuscito a recarsi ... conduttore di Mattino Cinque e il figlio di Raoul Casadei , morto per. Il re del liscio ...... 18.025 casi e 326 vittime Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf Toscana Veneto Le/ Toscana In Toscana sono 981 i nuovi casi . Oggi sono stati ...In Toscana sono 202.725 i casi di positività al Coronavirus, 981 in più rispetto a ieri (950 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...FIRENZE: Nel bollettino ci sono 981 nuovi positivi, ma su un totale di test più che dimezzato rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive ...