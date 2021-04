Ciclismo | Nacer Bouhanni vittima di insulti razzisti sui social | “Finora ho taciuto | ma adesso non voglio più lasciar correre”

(Di lunedì 5 aprile 2021)non trova pace in questa settimana contraddistinta da numerosi attacchiricevuti sui, dopo che l’ex campione francese si è reso protagonista di una brutta scorrettezza ai danni del collega Jake Stewart nella volata conclusiva della Cholet-Pays de la Loire. Successivamente squalificato per via della deviazione di traiettoria che ha rischiato di far impattare lo stesso Stewart contro le transenne, L’UCI ha anche deferito l’incidente alla commissione disciplinare. In un’intervista rilasciata a L’Équipe TV,ha comunque accettato la decisione, specificando però l’assenza di qualche intenzione maliziosa nella sua manovra. E proprio nelle ultime ore, il portacolori dell‘Arkéa-Samsic ha ribadito il suo caso in un lungo post apparso sui suoimedia, ...

OA Sport

C'è un positivo nelitaliano: stavolta non è covid, ma doping. Per la precisione epo, sostanza rilevata in un ... Un procedimento è stato aperto anche nei confronti del velocista francese...Il velocista veronese ha poi sfruttato per un attimo la scia di Thomas Boudat (Arkea Samsic), impegnato a lanciareBouhanni, per esplodere la sua volata ed avere ragione con facilità degli ...Nacer Bouhanni non trova pace in questa settimana contraddistinta da numerosi attacchi razzisti ricevuti sui social, dopo che l'ex campione francese si è reso protagonista di una brutta scorrettezza a ...Nacer Bouhanni non ce la fa più e ha deciso di denunciare i “leoni da tastiera” che continuano ad insultarlo sui social e su alcuni siti di ciclismo. Ecco il messaggio postato dal velocista della Arke ...