Borussia Dortmund, stagione finita per il talento del 2004 Moukoko

stagione finita per il giovanissimo talento Youssoufa Moukoko, attaccante 2004 del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha comunicato sui propri canali social che il giocatore di origini camerunese ha rimediato un problema ai legamenti del piede durante il match dell'Europeo Under21 fra Germania e Ungheria della scorsa settimana.

