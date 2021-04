A difesa del Renzi d' Arabia

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le brutte intenzioni e la maleducazione. Matteoha sicuramente sfogliato il libro, appena uscito, “Africa&Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (Mondadori Università) che gli ho inviato di fronte alla campagna pruriginosa (e violenta) tessuta per le sue relazioni amichevoli con l’Saudita, il paese traino dello sviluppo dell’area del Golfo e quello che più rapidamente ha intrapreso il cammino della transizione della propria economia interamente incentrata sui pozzi di petrolio. Una polemica pretestuosa. Su quello chedeve dire, su quello chepuò fare.politico non può parlare con uno Stato tiranno,non deve ricevere denaro dagli sceicchi e non c’è alcun rinascimento di Bin Salman da elogiare. Mentre i report lo ...

Advertising

SM_Difesa : #4aprile Auguri alla #NATO in occasione del 72° Anniversario della costituzione #ForzeArmate???? #UnaForzaperilPaese… - matteosalvinimi : #Salvini: spero che la UE ritrovi la sua anima, ad esempio schierandosi con chiarezza a difesa di Israele, una demo… - istsupsan : Il Presidente, il DG e il personale ISS esprimono piena solidarietà e sostegno al Ministro della Salute… - Cosma74 : @trecchinese Con i giocatori del Sassuolo davanti alla difesa Sensi o Barella. Più probabile il secondo credo ?? - nemo0703 : @giannileft La spesa militare Italiana per la difesa è il 2,2% del PIL globale e, una spesa media di 249 dollari a… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa del

Regione Emilia Romagna

BRUGMAN (Parma) 5 Prestazione non da leader tattico: davanti alla, non riesce a creare gioco. quando la sua squadra è in vantaggio e sta giocando meglioMilan. Se la Samp non porta a casa ...Seul, 05 apr 10:02 - La CoreaSud e l'Indonesia stanno discutendo la possibilità di organizzare un incontro a livello ministeriale per rafforzare la cooperazione...Dopo la pubblicazione del filmato, spinto nelle migliaia di visualizzazioni ... scritto non sia emersa la mia buona fede – è la difesa dell’uomo –. Se anche il professore mi avesse detto ...Matteo Renzi ha sicuramente sfogliato il libro, appena uscito, “Africa&Gulf. Atlante dei Paesi in crescita nell’era del coronavirus” (Mondadori Università) che gli ho inviato di fronte alla campagna ...